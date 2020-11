Tomra Systems – Erfolgreicher Flaschensammler

Der Name Tomra begegnet uns regelmäßig beim Gang an Rückgabeautomaten für Pfandflaschen. Das norwegische Unternehmen ist der bekannteste Hersteller dieser Geräte. Das wird schon an der Herleitung des Namens erkennbar, denn Tomflaske heißt „leere Flasche“ und „Retur Automat“ bedeutet Rückgabeautomat.

Das zunehmende Umweltbewusstsein mit steigenden Recyclingquoten sorgte bei den Norwegern für gute Geschäfte in den vergangenen Jahren. So tendierte die Aktie (376,80 NOK; NO0005668905) in der jüngsten Dekade – unter Schwankungen – nach oben. Erst Anfang September markierte der Titel in Frankfurt bei 40,94 Euro sein Rekordhoch, ehe nach dem Dividendenabschlag (2,75 NOK) leichte Gewinnmitnahmen einsetzten.

Operativ brachte das Q3 erneut Rekordwerte. Der Umsatz kletterte um 8,4% auf 2,58 Mrd. NOK (rd. 244 Mio. Euro) und das EBITA sprang um 21% auf 501 Mio. NOK, womit sich die operative Marge von 17% auf 19% verbesserte. Doch es gibt Punkte, die für weitere Rekordwerte sprechen. Dazu trägt auch die Bundesregierung bei: Ein Gesetzentwurf sieht vor, dass die Pfandpflicht verschärft wird. Bisherige Ausnahmen wie Saftflaschen oder Dosensekt sollen mit dem Einwegpfand belegt werden, weshalb die Nachfrage nach Automaten hoch bleiben wird.

Zudem kooperiert Tomra mit SodaStream, die der Pepsico-Konzern 2018 übernahm. Die Partner erproben derzeit kundenfreundliche Systeme für die Rückgabe gebrauchter Kohlenstoffdioxid-Flaschen. Damit könnte bald ein weiterer Tomra-Automat in die Einkaufsmärkte einziehen. Vor dem Hintergrund des stetigen Wachstums in einer zukunftssicheren und aussichtsreichen Branche sehen wir auch das hohe 2021er-KGV von 55 als unproblematisch an.

Kaufen Sie Tomra an der Börse in Oslo. Stopp bei 295,00 NOK.



Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.