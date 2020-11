---------------------------------------------------------------------------

27. November 2020



RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 34 / 2020) mit SWIETELSKY



Stuttgart, Deutschland 27. November 2020. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data-Technologie für die Bauindustrie, gab heute den Abschluss eines Phase-II-Auftrags mit SWIETESLKY bekannt.



SWIETELSKY ist ein international tätiges Bauunternehmen mit Sitz in Linz in Österreich. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erwirtschaftet eine jährliche Bauleistung von mehr als 3 Milliarden Euro. Nach 84-jähriger Firmengeschichte bietet der Konzern das gesamte Leistungsspektrum am Bau mit höchster Qualität, Flexibilität und Termintreue an. Seine Aktivitäten erstrecken sich auf alle Sparten des Bauwesens, insbesondere auf den Hoch- und Tiefbau. Heute ist SWIETELSKY der drittgrößte österreichische Bauindustriekonzern, besitzt Niederlassungen und Tochterfirmen in 19 verschiedenen Ländern und ist führend in Zentral- und Osteuropa.



Peter Gal, Vorstandsmitglied und CDO der SWIETELSKY AG: "Es ist unser beständiges Bemühen, durch beste Technologien und Ausstattung negative Umwelteinflüsse zu reduzieren und gleichzeitig in die positiven Auswirkungen zu investieren. Nur so werden wir unserer Verantwortung als bedeutender internationaler Baukonzern gerecht. Das Thema Nachhaltigkeit steht nicht nur bei der Umsetzung unserer Bauten an erster Stelle, sondern auch bei der Auswahl unserer Partner und technischen Hilfsmitteln. Seit mehreren Jahren kalkulieren wir unsere Projekte erfolgreich mit iTWO der RIB. Für uns war es ein logischer Schritt, die bestehende Lösung auszubauen. Mit der iTWO-Plattform setzen wir auf eine moderne und nachhaltige Lösung, die fortan weitere Prozesse effektiver gestalten soll - wie zum Beispiel während der Ausführung unserer Projekte und der Auswertung unserer Baustellen. Ziel ist es, alle relevanten Arbeitsabläufe zukunftssicher zu digitalisieren und eine umfassende iTWO-Lösung in allen Unternehmensbereichen im Hause SWIETELSKY einzuführen."