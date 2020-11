Anleger-Tipp: Welche Folgen ein zugelassener Impfstoff für BioNTech und die BioNTech-Aktie hätte, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderstudie. Angesichts der dramatischen Corona-Entwicklung der vergangenen Tage ist der Download an diesem Wochenende ausnahmsweise kostenfrei. Einfach hier klicken.

Diese Aktie ist und bleibt eine große Nummer, das wird sie über Kurz oder Lang auch wieder beweisen. Natürlich macht die Aktie auch gelegentliche Schwächephasen durch, aber im Großen und Ganzen ist diese Aktie ein Überflieger! Schon bald, wenn der Impfstoff auf den Markt kommt, wird BioNTech komplett durch die Decke gehen und für die Anleger riesige Renditen im Petto haben. Hier geht einiges!

Also sollte man schnell sein und zuschlagen, bevor man die ganz große Nummer verpasst. Hier wird es bald einen Raketenstart wie noch nie zuvor geben. BioNTech ist ein richtiger Big Player und wird das auch zukünftig zeigen. Auch wenn es heute nicht so richtig lief und man gewisse Einbußen in Höhe von 0,32 Prozent in Kauf nehmen musste, steht die Aktie trotz eines Verlusts von 0,28 Euro weiterhin bei 87,92 Euro!

Fazit: BioNTech ist der vielleicht größte Hoffnungsträger im Kampf gegen die Pandemie. Welche Chancen die Aktie bietet, aber auch welche Risiken Anleger eingehen, lesen Sie in unserer großen Sonderstudie. Einfach hier klicken.