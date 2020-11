Was bei Plug Power derzeit abgeht, ist nicht von diesem Planeten. Die Aktie reißt jeden Tag grandiose Gewinne raus und ist einfach unaufhaltsam! Von dieser Aktie darf man sich zukünftig noch eine Menge erhoffen, denn die Branche boomt wie keine zweite. Sie steht nunmal im Sinne der Nachhaltigkeit, worauf in Zukunft viel Wert gelegt werden wird, gerade in Anbetracht der nicht unendlichen natürlichen Ressourcen!

Plug Power ist also nun eine richtig große Nummer auf dem Aktienmarkt und wird weiter ein großes Gesprächsthema bleiben. Das ist auf jeden Fall sicher! Diese Aktie hat sich in den vergangenen Wochen mehr als verdoppelt und besitzt das Potenzial, auch noch weiter durch die Decke zu gehen. Die Anlegerstimmung steigt und man darf sich an dieser Stelle einiges von dem Wertpapier erhoffen!

Plug Power entwickelt sich also mittlerweile zu einem echten Big Player auf dem Aktienmarkt! Diese Aktie hat mittlerweile wahrscheinlich schon jeder potenzielle Anleger auf dem Schirm. Und auch bestehende Aktionäre dürften sich bereits die Hände reiben, wenn sie diese Entwicklung sehen. Auch heute konnte man ein Plus von 1,34 Prozent verbuchen, wodurch der Aktienwert um 0,295 Euro auf 22,265 Euro ansteigt!

Fazit: Plug Power ist derzeit das gefragteste Unternehmen der Wasserstoff-Branche und verzeichnet absolute Rekordwerte an der Börse. Ein Ende scheint aktuell nicht in Sicht, was den Anlegern große Gewinnchancen eröffnet.