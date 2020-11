Reply kündigt am Vorabend der Mailänder Spielewoche in Zusammenarbeit mit Totem eSports den Einstieg in das eSport-Segment an. Das Totem eSports-Team wurde 2019 ins Leben gerufen. In diesem Jahr ist es auf den wichtigsten ESL-Rennstrecken aktiv – und hat sich nun für die kommende Saison in Reply Totem eSports umbenannt.

Das Reply Totem eSports-Team tritt auf nationaler und internationaler Ebene in der nächsten Saison in den ESL EVC-Runden für die Titel Clash Royale, Brawl Stars und eine Reihe weiterer Titel an, die von Sportarten wie FIFA über FPS bis hin zu strategischen Karten reichen.