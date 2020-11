Marktkommentar: Aktien in Asien bauen Monatsgewinne aus

Fast alle Aktienindizes aus der asiatisch-pazifischen Region beendeten die letzte Handelssitzung der Woche mit Gewinnen.

Die Anleger schreckten nicht vor weiteren Aktienkäufen zurück, und das trotz der hohen Bewertungen, der zweiten Pandemiewelle und der fragwürdigen Impfstoffdaten. AstraZeneca und die Universität Oxford haben einen Herstellungsfehler eingeräumt, der Fragen zu den vorläufigen Ergebnissen ihres vielversprechenden Corona-Impfstoffs aufwirft. Die Gruppe der Freiwilligen, die eine niedrigere Dosis erhielt, schien viel besser geschützt zu sein als die Freiwilligen, die zwei volle Dosen erhielten. Der britische Pharmakonzern könnte eine neue Studie durchführen, sagte der Vorstandsvorsitzende Pascal Soriot.

EURUSD versucht am Freitag, den Abstand zum rund 80 Pips entfernten Jahreshoch bei 1,20 zu verringern, nachdem die am Montagnachmittag eingeleitete Aufwärtsbewegung gestern unterbrochen wurde („Spinning Top” im Tageschart). Der gestrige Rückgang, der bis auf 1,1850 vertieft wurde, konnte für einen neuen Angriff genutzt werden. Ein Wochenschlusskurs über der Widerstandszone zwischen 1,19 bis 1,1915 könnte den mittelfristigen Ausblick aufhellen und den Weg zu den Hochs von Januar bis April 2018 um die 1,24 ebnen.

Der DE30 stieß am Freitag nach einem kleinen Dip während der asiatischen Sitzung wieder auf die Widerstandszone bei 13.300 Punkten, die seit Juli einen weiteren Anstieg zu dem im Februar ausgebildeten Allzeithoch verhindert. Am Donnerstag war ein tieferer Schlusskurs zu beobachten, doch die Verluste hielten sich in Grenzen. Die Liquidität war wegen Thanksgiving in den USA dünn. Solange der Kurs über den Oktoberhochs bei 13.160 Punkten gehalten werden kann, haben die Bullen weiterhin einen Vorteil.



