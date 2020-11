Mittelstand zwischen Investitionsnotwendigkeit und Wunsch nach finanzieller Resilienz

Frankfurt am Main (ots) -



- KfW Research: 2020 fast 40 Mrd. EUR Neuinvestitionen weniger im Mittelstand - Digitalisierung und Klimaschutz erfordern jedoch Erhöhung der Investitionsanstrengungen

- Hohe Relevanz für Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit

Die Corona-Krise betrifft die deutsche Wirtschaft in erheblichem Umfang - und lässt im laufenden Jahr massiv die Investitionspläne der Unternehmen platzen. Im Jahr 2020 werden die Unternehmensinvestitionen voraussichtlich auf rund 12% des Bruttoinlandsprodukts fallen, ein ähnlich niedriges Niveau wie in der Finanzkrise. Allein im Mittelstand dürften fast 40 Mrd. EUR an Neuinvestitionen verloren gehen, wie eine Schätzung von KfW Research zeigt. Damit findet der mittlerweile sechs Jahre andauernde Investitionsaufschwung im Mittelstand im laufenden Jahr ein jähes Ende. Ob es einen raschen Nachholeffekt geben wird, ist aufgrund der Krisenerfahrung in den Führungsetagen vieler Unternehmen fraglich. Der Wunsch nach mehr Absicherung und Stärkung der finanziellen Resilienz könnte vielmehr zur Zurückhaltung wesentlicher Zukunftsinvestitionen, etwa in Digitalisierung oder Klimaschutz, führen. Für die Produktivität und die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft wären dies schlechte Aussichten.