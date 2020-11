publity AG: Umplatzierung von Aktien der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG im Rahmen eines öffentlichen Angebots

Frankfurt am Main, 27. November 2020 - Die publity AG (Scale, ISIN DE0006972508, "publity") bietet im Rahmen eines außerbörslichen öffentlichen Angebots in Deutschland und Österreich bis zu 14 Mio. Aktien ihrer Tochtergesellschaft PREOS Global Office Real Estate & Technology AG an. Die Umplatzierung erfolgt vor dem Hintergrund der von publity bereits am 7. August 2020 vermeldeten Absicht, ihre Beteiligung an der PREOS bis zum Jahr 2023 auf eine Zielgröße von 25,01 Prozent zu reduzieren.

Der Kaufpreis für die aus dem publity-Bestand angebotenen PREOS-Aktien orientiert sich am Börsenkurs der PREOS-Aktie. Als maßgeblicher Referenzkurs gilt dabei grundsätzlich der XETRA-Schlusskurs am letzten Freitag vor Eingang des Kaufantrages eines Anlegers bei der publity AG. Interessierte Anleger, die im Rahmen des öffentlichen Angebots PREOS-Aktien kaufen wollen, verpflichten sich, die Aktien für einen Zeitraum von zwölf Monaten zu halten (Lock-Up); die Einhaltung des Lock-Ups wird durch einen entsprechenden Sperrvermerk im Wertpapierdepot sichergestellt. Hierfür wird den Anlegern ein Preis-Nachlass auf den jeweiligen Börsenkurs in Höhe von 15 Prozent gewährt. Der anfängliche Kaufpreis je PREOS-Aktie beträgt somit EUR 8,67 (85 Prozent des XETRA-Schlusskurses der PREOS-Aktie vom 20. November 2020). Die Angebotsfrist endet am 25. November 2021.

Der für das öffentliche Angebot maßgebliche Wertpapierprospekt ist am 27. November 2020 auf der Website der publity AG (www.publity.de) in der Rubrik "Investor Relations" veröffentlicht worden. In diesem Zusammenhang sind die nachstehend unter "Disclaimer" aufgeführten Hinweise zu beachten.

Zusätzlich zum öffentlichen Angebot sollen die PREOS-Aktien im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung ausgewählten Anlegern in Deutschland und anderen ausgewählten Jurisdiktionen zum Kauf angeboten werden.