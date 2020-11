---------------------------------------------------------------------------

Grevenmacher am 27.11.2020. Bei der Service-KVG Axxion S.A. steht die nächste positive Neuigkeit an. Das gesamte Team darf sich über eine Auszeichnung der eigenen Leistung freuen. Die Redaktion von "TiAM - Trends im Asset Management" hat durch das SWI Sozialwissenschaftliches Institut Schad GmbH & Co. KG (Unternehmensbereich SWI FINANCE) 18 Service-KVGs analysieren lassen. Das Ergebnis: Axxion ist eine von nur fünf Gesellschaften, die die Bestnote "sehr gut" für sich verzeichnen dürfen.

"Axxion ist eine der wenigen, wenn nicht sogar die einzig verbliebene Service-KVG, die eigentümergeführt und daher komplett unabhängig und stets im Sinne des Fondsinitiators agiert. Dass unsere Geschäftspartner dies zu schätzen wissen, zeigt diese sehr gute Bewertung. Darauf wollen wir uns natürlich nicht ausruhen, sondern die Qualität und die Breite unseres Leistungsangebots weiter kontinuierlich ausbauen und verbessern. Schwerpunkte werden unter anderem Vertriebsunterstützung, Ordermanagement und Reporting sein" so das Statement von Vorstand Stefan Schneider zum Award.



Die an der Analyse teilnehmenden Fondsinitiatoren wählten bei der Befragung zunächst die Gesellschaft(en) aus, mit welcher/welchen sie zusammenarbeiten und wie lange die Geschäftsbeziehung bereits besteht. Aus der darauffolgenden Befragung ergab sich dann das für Axxion herausragende Ergebnis. Der ausführliche Bericht der Analyse wird in der kommenden Ausgabe der Zeitschrift "TiAM - Trends im Asset Management", welche am 17. Dezember und etwas später auch online erscheint, zu lesen sein.

Kontakt bei Rückfragen:



Jennifer König

Axxion S.A.

Leitung Marketing Service

Telefon: 00352/ 76 94 94 602

E-Mail: marketing@axxion.lu



Axxion - die etwas andere Fondsgesellschaft

Die Axxion S.A. zählt zu den führenden bankenunabhängigen Dienstleistern für die Administration sogenannter Private-Label-Fonds für Vermögensverwalter, Family Offices und institutionelle Fondsinitiatoren. Das 2001 gegründete Unternehmen mit Sitz in Luxemburg ist inhabergeführt und verwaltet über 150 Publikums- und Spezialfonds in Luxemburg und Deutschland. Die Philosophie der Axxion ist die "Balance der Partnerschaft" zwischen Geschäftspartner und KVG. Die Geschäftspartner profitieren dabei vom hohen Serviceanspruch und der langjährigen Erfahrung des Teams.



Axxion S.A. - 15, rue de Flaxweiler - 6776 Grevenmacher - Luxemburg - Tel: +352 769494 602



