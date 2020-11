Corona-Neuinfektionen im Gazastreifen auf Rekordwert

GAZA (dpa-AFX) - Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat im Gazastreifen einen Höchststand erreicht. Wie das Gesundheitsministerium in dem von der islamistischen Hamas beherrschten Gebiet am Freitag mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 922 Fälle gemeldet - so viele wie nie zuvor an einem Tag. Der bisherige Rekordwert vom vergangenen Samstag betrug 891. Dem Ministerium zufolge wurden 2863 Tests gemacht, von diesen fielen etwa 32 Prozent positiv aus.

Aktive Fälle gibt es derzeit 7993, davon werden 98 als schwer erkrankt eingestuft. Im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion starben im Gazastreifen bislang 86 Menschen.