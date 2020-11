(Berichtig wird die Meldung vom 26. November. Am Ende des ersten Absatzes wurde korrigiert, dass Nokia nicht nur in Mannheim, sondern auch in München erfolgreich war. Außerdem wird klargestellt, dass das Landgericht Mannheim eine Klage abgewiesen hat. In zwei weiteren Fällen waren die Verfahren ausgesetzt worden.)

DÜSSELDORF/STUTTGART (dpa-AFX) - Im Mobilfunk-Patentstreit zwischen dem Netzwerkausrüster Nokia und dem Autobauer Daimler sollen zentrale Fragen nun vom Europäischen Gerichtshof geklärt werden. Das Landgericht Düsseldorf wird den Luxemburger Richtern einen Fall vorlegen, wie es am Donnerstag mitteilte (Az. 4c O 17/19). Nokia wirft Daimler vor verschiedenen Gerichten Patentverletzungen im Zusammenhang mit der Mobilfunktechnik im Auto vor und klagt jeweils auf Unterlassung. Vor dem Landgericht Mannheim war der Netzwerkausrüster im August in einem Fall erfolgreich, in einem anderen dagegen nicht. Auch in München hat Nokia sich schon durchgesetzt.