Bestnote für Axxion beim Service-KVG-Award - Die Auszeichnung 'sehr gut' wurde nur wenige Male vergeben

Grevenmacher am 27.11.2020. Bei der Service-KVG Axxion S.A. steht die nächste positive Neuigkeit an. Das gesamte Team darf sich über eine Auszeichnung der eigenen Leistung freuen. Die Redaktion von "TiAM - Trends im Asset Management" hat durch das SWI Sozialwissenschaftliches Institut Schad GmbH & Co. KG (Unternehmensbereich SWI FINANCE) 18 Service-KVGs analysieren lassen. Das Ergebnis: Axxion ist eine von nur fünf Gesellschaften, die die Bestnote "sehr gut" für sich verzeichnen dürfen.