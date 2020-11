Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 27.11.2020

Kursziel: 21,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Sebastian Weidhüner



Operative Erholung im dritten Quartal - Ausblick leicht verbessert

Die W&W AG hat jüngst Zahlen zum Q3 2020 berichtet. Nach einem insbesondere im Finanzergebnis belasteten Q1 zeigt sich das operative Geschäft weiterhin stabil und verzeichnet vor allem in der Baufinanzierung und der Sachversicherung attraktive Wachstumsraten. Es wird nun mit einem Konzernüberschuss über dem Ergebnis nach 9M, aber weiter unter dem Mittelfristziel (220-250 Mio. Euro) gerechnet. Damit konkretisierte der Vorstand seine Guidance für 2020 und gibt einen leicht verbesserten Ausblick.



[Tabelle]



Im dritten Quartal stieg der Konzernüberschuss vor allem aufgrund einer Stabilisierung der Finanzmärkte sowie der weiterhin niedrigen Combined Ratio in der Sachversicherung auf 63,4 Mio. Euro (+43,4% yoy). Im gesamten Neunmonatszeitraum lag er, im Wesentlichen bedingt durch ein im Zuge von Covid-19 besonders belastetes Finanzergebnis im ersten Quartal, mit 170,4 Mio. Euro weiterhin unter Vorjahresniveau (-22,5% yoy), jedoch in Schlagdistanz zu unserer Gesamtjahresprognose (MONe: 201,7 Mio. Euro). Kontinuierlich sinkende Verwaltungsaufwendungen (Q3/20: -9,5% yoy) verdeutlichen u.E. das Potenzial weiterer Profitabilitätssteigerungen. Den perspektivisch steigenden Ausfallrisiken hat W&W durch erhöhte Risikovorsorgen (Ergebnis aus Risikovorsorge: -51,4 Mio. Euro nach 9M/20 vs. -3,4 Mio. Euro nach 9M/19) u.E. ausreichend Rechnung getragen.

Das Segment Wohnen verzeichnete eine divergierende Entwicklung. Während sich das Baufinanzierungsgeschäft mit einem Zuwachs von 34,4% yoy in Q3 bzw. 5,6% yoy nach 9M krisenresistent zeigt, verstärkte sich im dritten Quartal der Rückgang im Netto- Bauspargeschäft (-10,2% yoy in Q3 vs. -5,4% yoy nach 9M) aufgrund eingeschränkter Vertriebsaktivitäten. Dennoch führte ein laut W&W überproportionaler Marktrückgang zu einem erhöhten Marktanteil. Das 9M-Segmentergebnis stieg auf 44,6 Mio. Euro (+36,8% yoy). Von einem Anfang Oktober eingeführten neuen Bauspartarif erwartet die Bausparkasse zudem Rückenwind für die weitere Geschäftsentwicklung.