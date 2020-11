lavera Naturkosmetik est désormais neutre sur le plan climatique et protège 5 023 hectares de forêt, soit 14,4 fois la superficie du Central Park à New York. (FOTO)

Hanovre, Allemagne (ots) - Le monde est soumis à un stress climatique et lasuperficie forestière de notre terre diminue rapidement. Depuis 1990, plus de 80millions d'hectares ont disparu*. Pour cette raison, la marque de cosmétiquesnaturels lavera accroît son engagement social et écologique. En guise de cadeauà la nature, lavera et le fabricant de cosmétiques naturels Laverana compensentdésormais un total de 25 000 tonnes d'émissions de CO2 produites pour lafabrication de produits climatiquement neutres, protégeant ainsi une forêtvierge unique au Pérou.Le 23.11.1987 - il y a exactement 33 ans - la marque de cosmétiques naturelslavera fut fondée par Thomas Haase. Dès le début, le fondateur de l'entrepriseétait fermement convaincu que la nature est le seul véritable soin de beauté.Son ambition : une nature pouvant être ressentie aujourd'hui comme à l'avenir.L'approche de l'entreprise - " Un soin issu de la nature avec des solutionsinnovantes et naturelles, disponible et abordable pour tous et fabriqué par uneentreprise à orientation durable et écologique " - était donc déjà visionnaireet ciblée dès ses débuts. Dès le début, tous les ingrédients de la marque decosmétiques naturels étaient d'origine purement naturelle - soigneusementsélectionnés et de préférence issus d'une agriculture biologique contrôlée. Lesformules efficaces développées par l'entreprise elle-même ainsi que les méthodesde fabrication et tous les processus d'exploitation sont assujettis à l'objectifde réduire continuellement l'empreinte de CO2 en tant que marque et entreprisepour ainsi devenir finalement climatiquement neutre.En total, 25 000 tonnes de CO2 seront compensées par des projets dedéveloppement et de protection du climat pour l'année fiscale 2019, parmi eux leprojet de protection des forêts au Pérou, qui subventionne en même temps laculture durable des noix du Brésil. Pour plus d'informations sue cette réservenaturelle exceptionnelle, cliquer sur le lien suivant :https://fpm.climatepartner.com/tracking/12310-1610-1001/frhttp://www.lavera.de ; http://www.laverana.com*Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, duchangement climatique, de la forêt et du climat 2020Contact:Pour plus d'informations veuillez vous adresser à nos responsables presse.Sabine Kästner oder Sara HonerkampTél. : 0511 - 67541 - 154 oder -149E-Mail: mailto:presse@lavera.deContenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/64783/4775553OTS: Laverana GmbH