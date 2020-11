La cosmesi naturale lavera è ora a impatto climatico neutro e tutela 5.023 ettari di foresta amazzonica

Hannover, Germania (ots) - Il mondo è sotto stress climatico e la superficieforestale del nostro pianeta sta diminuendo a vista d'occhio. Dal 1990 ne sonoscomparsi oltre 80 milioni di ettari*. Per questo il marchio di cosmesi naturalelavera rafforza il suo impegno ecologico e sociale. Rispettando la natura,lavera e Laverana, produttrice di cosmesi naturale, compensano un totale di25.000 t di emissioni di CO2, dovute alla realizzazione di prodotti con unimpatto neutro sul clima, e tutelano così una foresta peruviana unica nel suogenere.Il 23.11.1987 - esattamente 33 anni fa - veniva fondato da Thomas Haase ilmarchio di cosmesi naturale lavera. Il fondatore dell'azienda era sindall'inizio fermamente convinto che la natura fosse l'unica vera cura. La suaambizione: la natura non va soltanto sentita qui e ora, deve essere unpatrimonio vivibile anche in futuro. Altrettanto visionaria e orientata a questoobiettivo era sin da allora la filosofia aziendale " Trattamenti naturali consoluzioni innovative e naturali, accessibili a tutti. Prodotti di un'aziendasostenibile, attenta all'ecologia" . Sin dall'inizio gli ingredienti del marchiosono stati di origine puramente naturale: accuratamente selezionati e ricavatida coltivazione biologica controllata. Le composizioni di principi attivi dipropria formulazione e i processi produttivi, così come tutti i processiaziendali, sono tutti finalizzati allo scopo di ridurre costantemente, comemarchio e come azienda, l'impronta di carbonio, fino ad arrivare a un impattoclimatico neutro.In totale vengono compensate per l'anno d'esercizio 2019 25.000 t di CO2,attraverso progetti di sviluppo e di tutela del clima. Uno di questi progetti èquello della foresta peruviana, che promuove allo stesso tempo la coltivazionesostenibile di noci del Brasile. Trovate maggiori informazioni su questa riservanaturale unica nel suo genere al seguente link:https://fpm.climatepartner.com/tracking/12310-1610-1001/ithttp://www.lavera.de ; http://www.laverana.com*Ministero federale per la promozione e lo sviluppo economico, il cambiamentoclimatico, le foreste e il clima 2020Contatto:Per informazioni dettagliate si prega di contattare il nostro ufficio stampa.Sabine Kästner o Sara HonerkampTel.: 0511 - 67541 - 154 oppure -149E-mail: mailto:presse@lavera.deUlteriori informazioni: http://presseportal.de/pm/64783/4775556OTS: Laverana GmbH