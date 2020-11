lavera Naturkosmetik ist ab sofort klimaneutral und schützt 5.023 Hektar Urwald im Amazonasgebiet (FOTO)

Hannover (ots) - Die Welt befindet sich im Klimastress und die Waldflächeunserer Erde schrumpft zusehends. Seit 1990 sind über 80 Millionen Hektarzurückgegangen*. Darum baut die Naturkosmetikmarke lavera ihr soziales undökologisches Engagement weiter aus. Als Geschenk an die Natur gleichen laveraund Naturkosmetikhersteller Laverana nun insgesamt 25.000t CO2 Emissionen aus,welche für die klimaneutrale Produkt-Herstellung angefallen sind.Am 23.11.1987 - genau vor 33 Jahren - wurde die Naturkosmetikmarke lavera vonThomas Haase gegründet. Der Firmengründer war von Anfang an der festenÜberzeugung, dass die Natur die einzig wahre Pflege ist. Sein Anspruch: Natursoll man nicht nur fühlen, sondern auch in Zukunft erleben können. Entsprechendvisionär und zielorientiert lautete bereits damals die Unternehmensausrichtung:" Pflege aus der Natur mit innovativen und natürlichen Lösungen, die für jedenverfügbar und erschwinglich ist. Hergestellt von einem nachhaltigen, ökologischausgerichteten Unternehmen" . Von Anfang an waren alle Inhaltstoffe derNaturkosmetikmarke rein natürlichen Ursprungs - sorgsam ausgewählt und bevorzugtaus kontrolliert biologischem Anbau. Die selbst entwickelten Wirkkompositionensowie Herstellungsverfahren und alle Betriebsprozesse sind dem Zieluntergeordnet, als Marke und Unternehmen den CO2-Fußabdruck kontinuierlich zureduzieren und so schließlich klimaneutral zu werden.Insgesamt werden 25.000t für das Geschäftsjahr 2019 durch Entwicklungs- undKlimaschutzprojekte kompensiert. Eines davon ist das Waldschutzprojekt in Peru,das gleichzeitig den nachhaltigen Paranussanbau fördert. Mehr Informationen überdieses einzigartige Naturreservat gibt es unter folgendem Link:https://fpm.climatepartner.com/tracking/12310-1610-1001/dehttps://www.lavera.de/lavera-welt/nachhaltigkeit-engagement/nachhaltigkeit*Bundesministerium für Wirtschaftsförderung und Entwicklung, Klimawandel Waldund Klima 2020Pressekontakt:Für detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Pressekontakt.Sabine Kästner (Presse und Nachhaltigkeit)- Tel.: 0511 67541 -154oder Sara Honerkamp (Presse)- Tel.: 0511 67541-149E-Mail: mailto:presse@lavera.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/64783/4775557OTS: Laverana GmbH