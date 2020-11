100 Prozent Seniorenzuschlag in der Kfz-Versicherung (FOTO)

Heidelberg (ots) - 80-Jährige sollen für ihre Kfz-Versicherung doppelt so viel

zahlen wie 50-Jährige. Das zeigt eine Auswertung des Vergleichsportals Verivox.

Aber in der Praxis haben Senioren Möglichkeiten, ihren Beitrag zu reduzieren.



Bis zu 167 Prozent Aufschlag





Ein 80-jähriger Versicherter zahlt für einen Vertrag mit Haftpflicht undVollkasko im Schnitt 93 Prozent mehr als ein 50-jähriger. Schließt er nur dieHaftpflicht ab, liegt der Zuschlag sogar bei 120 Prozent. Das zeigenVerivox-Modellrechnungen bei 74 Kfz-Versicherern.Die Versicherer schlagen dabei unterschiedlich zu. Während der niedrigsteAufpreis in der Haftpflicht 53 Prozent beträgt, liegt der höchste bei 167Prozent. Für die Modellrechnungen wurden identische Rahmenbedingungen zumBeispiel für Schadenfreiheitsrabatt, Fahrleistung und Fahrzeug unterstellt - siezeigen also den direkten Einfluss des Alters auf den Beitrag derKfz-Versicherung.Ältere fahren wenigerIn der Praxis entrichten viele Senioren geringere Zuschläge. Autofahrer in derAltersgruppe von 79 bis 81 Jahren zahlen durchschnittlich 21 Prozent mehr alsdie Fahrer im Alter von 42 bis 62 Jahren. Das zeigt eine Auswertung dertatsächlichen Kfz-Versicherungsverträge mit Vollkasko-Schutz, die über Verivoxabgeschlossen wurden.Ursachen für den niedrigeren Zuschlag sind unter anderem die Fahrleistung unddie Schadenfreiheitsklassen. Während die Älteren im Schnitt 8.272 Kilometer imJahr fahren, sind es in der jüngeren Altersgruppe 12.221 Kilometer. Die Seniorensparen damit circa 14 Prozent Beitrag.Mehr SchadenfreiheitsrabattViele ältere Fahrer "erfahren" sich außerdem einen höherenSchadenfreiheitsrabatt. Die Versicherten um die 80 Jahre fahren im Schnitt mitSF-Klasse 22 im Vergleich zur SF-Klasse 15 bei den Fahrern im Alter von 42 bis62 Jahren. Die unfallfreien Jahre senken den Beitrag der Senioren um weitere 15Prozent.Die Modellauswahl spielt ebenfalls eine gewisse Rolle. Die Autos der Jüngerenkosteten als Neuwagen 24.400 Euro - etwa 1.600 Euro mehr als bei den älterenFahrern. Teure Autos sind tendenziell auch teurer zu versichern.Wenn der volle Seniorenzuschlag fällig wirdWer aber als Senior nach einem Unfallschaden wieder in eine teure SF-Klassezurückgestuft wird und weiter an seiner höheren Fahrleistung festhält, der mussden vollen Seniorenzuschlag zahlen. "Diese Fahrer senken ihren Beitrag amwirksamsten mit einem jährlichen Tarifvergleich", sagt Wolfgang Schütz,Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH. "Die Zuschläge dereinzelnen Versicherer unterscheiden sich deutlich. Ein Anbieter, der für den65-jährigen Fahrer das beste Angebot gemacht hat, muss für den Fahrer mit 70oder 80 Jahren längst nicht mehr günstig sein."MethodikFür die Modellrechnungen wurden über 200 Kfz-Versicherungstarife von 74Anbietern ausgewertet. Im Modellfall fährt der Versicherte aus Berlin einen fünfJahre alten VW Passat 1.8 TSI mit einer jährlichen Fahrleistung von 13.000Kilometern und Schadenfreiheitsklasse 20.Für die Nutzerdaten wurden anonymisiert die Kfz-Versicherungsabschlüsse beiVerivox während der vergangenen 12 Monate analysiert. Es handelt sichüberwiegend um privat genutzte Pkw.