Crash im Anmarsch: Warum die Bitcoin-Blase bald platzt?

Der Bitcoin pendelte noch unlängst - am 26.11.2020 ist er um 11% eingebrochen- mit knapp 16.000 Euro um sein Allzeithoch von 2017. Kann die brutal gepushte Kryptowährung bald wieder bis 2.500 Euro crashen?

Materiell gesehen ist der Bitcoin ein Datensatz aus Zahlen und Buchstaben, so etwas wie ein Passwort. Diesen Satz deponiert er bei der privaten Aufbewahrungsstelle - digital geht es nicht anders – über die er seine Transaktionen managt. Weder externe Kontofälschungen noch ein Zugriff durch Staatsorgane sollen möglich sein, Interneteingriffe aber sehr wohl. Was liegt näher als zu glauben, er hätte tatsächlich einen sicheren, inflationsfreien, anonymen und weltweit anerkannten "Wert" erworben, der auch als Währung eingesetzt werden kann. Wirklich?

Der Bitcoin besitzt weder exklusive Krypto-Eigenschaften…

Von den Verkäufern wird vorsätzlich behauptet, Bitcoin sei eine exklusiv "verschlüsselte" Währung. Das ist falsch. Denn mit der sog. Blockchain-Technologie darf jedermann Bitcoin-Konkurrenten erstellen. Es gibt heute global etwa 4.000 Kryptowährungen (!), denen etwa 100 Währungen gegenüberstehen. Auch versuchten Staaten die Anonymität der Krypto-Währungen zu brechen, weil die "Konkurrenzwährung" das Monopol der Landeswährung stört. https://kryptoszene.de/bitcoin-verbot-in-diesen-laendern-ist-es-bereit .... Westliche Länder werden Bitcoin & Co. tolerieren so lange diese nicht stören. Fragen, wie soll hier eine Steuerschuld berechnet werden oder warum geheime Bitcoin-Transaktionen mehrwertsteuerfrei sein sollen, stellen sich die Finanzämter ohnehin! Ein Reihenhaus in Köln für 50 Bitcoin gefälligst!

Zwischenfazit 1: Wer als kritischer Zeitgenosse nicht an das Verschwinden des Staatsmonopols glaubt, muss Bitcoins meiden auch wenn Analysten utopische Kurssteigerungen 2000% versprechen.

… noch ist er eine gewollte Währung oder Tauschmittel

Wirtschaftssubjekte müssen eine nichtstaatliche Währung akzeptieren wollen und der Staat diese dulden (siehe oben). Denkbar ist das nur, wenn hinter ihr ein Wert und nicht der Glaube oder ein Modetrend stehen. Der US-Dollar oder der Euro mögen unvollkommen sein, sie verkörpern jedoch immerhin einen - wenngleich schwindenden - Anteil an den Volkswirtschaften.