Gemeinsam für mehr schulischen Erfolg

Am Puls der Zeit: So lernt man heute!

Der Lockdown im März 2020 hat gezeigt, wie wichtig es für Lehrer und Schüler ist, Lerninhalte auch digital zu vermitteln. Online-Nachhilfe schafft mehr Flexibilität für Familien. Gemeinsam mit ihrem Kind können Eltern nach dem richtigen Ort, der richtigen Zeit und dem passenden Lehrer suchen. Das entlastet den Familienalltag und erspart lange Anfahrtswege, Kosten und Zeit. "Durch Online-Nachhilfe sind Kinder an weniger Zeitvorgaben gebunden und können lernen, wann es für sie persönlich am effektivsten ist. Außerdem ist man nicht an eine örtliche Auswahl von Nachhilfelehrern gebunden, sodass garantiert jedes Kind den passenden Lernpartner für sich findet", erklärt bidi Geschäftsführer Christian Bohner. Lernfortschritte des Schülers lassen sich digital abbilden, Aufzeichnungen und Materialien können sekundenschnell ausgetauscht und gesichert werden.

bidi als professioneller Partner



Die Online-Nachhilfe erweitert das Angebot des Produktbereichs "Kinderbetreuung" beim pme Familienservice. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ,bidi'. Besonders überzeugend ist für uns die Auswahl an qualifizierten Lehrern für 15 verschiedene Fächer und alle Klassenstufen sowie der unkomplizierte Zugang für Eltern und Schüler", erklärt der Produktverantwortliche Christian Keller. Durch die Kooperation ermöglicht der pme Familienservice den Mitarbeitern seiner Vertragskunden den Zugriff auf einen ausgezeichneten Nachhilfepartner mit exklusiven Preisvorteilen. "Dass wir in diesen anstrengenden Zeiten einen Beitrag zur Entlastung erwerbstätiger Eltern und ihrer Kinder leisten, freut uns sehr", sagt Christian Keller.