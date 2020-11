Opposition enttäuscht von Haushalt 2021

BERLIN (dpa-AFX) - Die Oppositionsfraktionen haben sich enttäuscht von den Änderungen am Haushaltsentwurf für 2021 gezeigt. Es handele sich um den "teuersten Wahlkampf-Haushalt in der Geschichte der Bundesrepublik", kritisierte die Haushälterin der Linken, Gesine Lötzsch, am Freitag in Berlin. Dabei werde "mit ungedeckten Schecks" gearbeitet. Die Koalition hatte 35 Milliarden Euro als globale Mehrausgabe für Kosten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie deklariert, ohne genau festzulegen, wofür das Geld ausgegeben werden soll.

Der AfD-Haushälter Peter Boehringer kritisierte, die große Koalition habe keinerlei Einsparungsbemühungen gezeigt, lasse zugleich aber hohe Rücklagen unangetastet. Hohe Milliardenbeträge seien noch nicht verplant und damit "für das Wahljahr verfügbar".