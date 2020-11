RESULT OF SEK TENDER OPERATION FOR ONWARD LENDING Nachrichtenquelle: globenewswire | 27.11.2020, 11:30 | 44 | 0 | 0 27.11.2020, 11:30 | RESULT OF SEK TENDER OPERATION FOR ONWARD LENDING NOV-27-2020 Auction date: NOV-27-2020 Settlement date: DEC-01-2020 Final repayment date: DEC-02-2024 Offered volume: SEK 50 billion Total bid amount: SEK 00.0 billion Number of bids

0 Allotment: SEK 00.0 billion Interest rate:

0.00 %



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer