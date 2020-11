Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Frankfurt Dax pendelt um Marke von 13 300 Punkten Dem deutschen Aktienmarkt fehlt weiterhin die Kraft für eine Fortsetzung der Rally von Anfang November. Der Dax pendelte am Freitag in der ersten Sitzungshälfte um die Marke von 13 300 Punkten und notierte zuletzt 0,19 Prozent im Plus bei 13 311,55 …