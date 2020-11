Rating: Neutral

Analyst: UBS

Kursziel: 46 Euro

ANALYSE-FLASH UBS belässt AB Inbev auf 'Neutral' - Ziel 46 Euro Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev auf "Neutral" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Über die Aktie des Brauereikonzerns werde derzeit im Getränkesektor wohl am meisten debattiert, schrieb Analyst Nik Oliver in einer am …