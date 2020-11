Berlin (ots) - Kirsten Pedd, Präsidentin des Bundesverbands Deutscher

Inkasso-Unternehmen e.V. (BDIU), kritisiert das heute im Bundestag zur

Verabschiedung stehende Inkassogesetz scharf. Es schade der Wirtschaft massiv,

die gerade jetzt in der Coronakrise auf die fairen Rechtsdienstleistungen der

Inkassounternehmen dringend angewiesen ist.



Kirsten Pedd wörtlich: "Das Ergebnis der parlamentarischen Beratungen ist für

Wirtschaft und Zahlungsmoral fatal. Es ist nicht nachvollziehbar, dass der Fokus

des Gesetzgebers nicht auf der Mehrheit der rechnungstreuen Verbraucher und der

Wirtschaft, sondern auf dem obstruktiven Schuldner liegt. Es ist den

Abgeordneten nicht gelungen, zwischen schützenswerten Verbrauchern und bewusst

vertragswidrig handelnden Schuldnern zu differenzieren. Das war bereits ein

gravierender Fehler des Regierungsentwurfs, der durch die Änderungen im

Bundestag vertieft wurde. Die Abgeordneten haben sich darauf geeinigt,

ausgerechnet die Schuldner noch einmal zusätzlich besserzustellen, die im

Schnitt bereits zwei bis drei Gläubigermahnungen und ein - wie bereits im

Regierungsentwurf vorgesehenes - massiv vergünstigtes erstes Inkassoschreiben

ignoriert haben.





Der professionelle Forderungseinzug wird durch das Gesetz ganz erheblichgeschwächt. Zunächst betrifft das die vielen Millionen Gläubiger in Deutschland,die künftig deutlich mehr Schaden durch schlechte Zahlungsmoral der Kundenschultern müssen. Das Gesetz vergesellschaftet nun Kosten, die zuvor allein derSchadensverursacher, also der Schuldner, zu tragen hatte.Dieses Gesetz zur empfindlichen Kürzung der Inkassokosten kommt zur Unzeit. DieWirtschaft leidet unter den Folgen der Coronapandemie - vor allem die vielenmittelständischen Unternehmen in Deutschland sind dringend auf Liquiditätangewiesen, damit deren Existenzen und Millionen Arbeitsplätze nachhaltiggesichert werden können. Dafür brauchen sie aber die Unterstützung durchInkassodienstleister, die zu einem fairen Preis offene Forderungen einziehen."Derzeit führen Inkassounternehmen der Wirtschaft pro Jahr rund 6 Milliarden Euroan Liquidität wieder zurück. Dafür bearbeiten sie mehr als 20 MillionenForderungen und entlasten somit auch die Gerichte spürbar. Durch das neue Gesetzbefürchtet die Branche nunmehr massive Umsatzeinbußen von bis zu einem Drittel,was die Leistungsfähigkeit der Rechtsdienstleister erheblich schwächen wird.