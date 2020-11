Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Krypto-Markt Bitcoin hochvolatil – 3.000 Dollar Kursschwankungen in 24 Stunden Was für ein Wechselbad der Gefühle: Nachdem der Bitcoin am Mittwoch fast sein Allzeithoch geknackt hatte, ist er am Donnerstag heftig eingebrochen. Ist die Bitcoin-Rallye schon vorbei?