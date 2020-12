Nik Navarskij macht den Test Smartbroker vs. eToro: Was taugen die beiden Online-Broker? Autor: wallstreet:online-Gruppe | 02.12.2020, 08:00 | 169 | 0 | 0 02.12.2020, 08:00 | Der bekannte YouTuber und Finanzjournalist Nik Navarskij vergleicht in seinem neuesten Video zwei Online-Broker miteinander: Smartbroker und BUX Zero werden genau unter die Lupe genommen. Foto: Youtube Der bekannte YouTuber und Finanzjournalist Nik Navarskij vergleicht in seinem neuesten Video zwei Online-Broker miteinander: Smartbroker und BUX Zero werden genau unter die Lupe genommen. Nach Ansicht von Navarskij punktet eToro mit günstigen Orderkosten bei kleinen Beträgen bis 500 Euro. Als Nachteil empfindet der Blogger die starke Einschränkung auf "insgesamt nur um die 2000 Aktien". Außerdem werde das Konto in US-Dollar geführt, wodurch immer wieder zusätzliche Gebühren beim Geldumtausch anfallen würdenn. Der Smartbroker ist seiner Meinung nach ein deutscher Full-Service-Broker mit einem entsprechend breiten Handelsangebot. Den kompletten Vergleichstest gibt es hier im Video (ca. 14 Minuten): wallstreet:online Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



