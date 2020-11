Bain-Analyse zum Maschinen- und Anlagenbau in der DACH-Region / Nach Corona zurück auf die Überholspur

München/Zürich (ots) -



- Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz verzeichnen niedrigere

Margen und schwächere Wachstumsraten als die globale Konkurrenz

- Dies geht zulasten ihrer Wettbewerbsfähigkeit

- Maschinen- und Anlagenbauer müssen jetzt mutig und antizyklisch handeln und

sich so eine gute Ausgangsposition für den nächsten Aufschwung verschaffen

- Deutlich höhere Profitabilität und nachhaltige Wertsteigerungen sind möglich



Schwaches Wachstum, niedrige Margen und ein steigender Verschuldungsgrad:

Verglichen mit ihren schärfsten Wettbewerbern aus China und den USA hatten die

Maschinen- und Anlagenbauer in Deutschland, Österreich und der Schweiz bereits

mit strukturellen Nachteilen zu kämpfen, als sie in das Krisenjahr 2020

starteten. Doch ihr Rückstand muss nicht von Dauer sein, wie eine Analyse der

internationalen Unternehmensberatung Bain & Company zutage bringt. In der

letzten Rezession 2008/2009 legten die Gewinner des nachfolgenden Aufschwungs

mit mutigem und antizyklischem Handeln die Basis für ihren Erfolg.









"Hinter dem Maschinen- und Anlagenbau in der DACH-Region liegt ein verlorenes

Jahrzehnt, was die finanzielle Wettbewerbsfähigkeit angeht", stellt Bain-Partner

Christian von Dewitz fest. Dies verdeutlichen zwei Kennzahlen. Der Umsatz der

börsennotierten Branchenvertreter in Deutschland, Österreich und der Schweiz

wuchs von 2008 bis 2019 im Schnitt um gerade mal 0,1 Prozent pro Jahr. Das

operative Ergebnis (EBIT) schrumpfte jährlich sogar um 2,9 Prozent - und das

trotz einer über weite Strecken robusten globalen Konjunktur. Hingegen konnten

US- und insbesondere chinesische Unternehmen ihre Umsätze und ihre

Profitabilität im gleichen Zeitraum deutlich steigern (Abbildung).



Mit 6,9 Prozent erwirtschafteten die Maschinen- und Anlagenbauer in der

DACH-Region 2019 eine etwas geringere operative Gewinnmarge als im Krisenjahr

2009. Bei den chinesischen und US-amerikanischen Mitstreitern lag die Marge

hingegen bei 8,4 beziehungsweise 12,7 Prozent. Bedenklich ist auch, dass die

Verschuldungsquote der Maschinen- und Anlagenbauer in Deutschland, Österreich

und der Schweiz über zehn Jahre hinweg signifikant gestiegen ist. "Dadurch ist

in der aktuellen kritischen Situation der Spielraum für Investitionen in die

Zukunft sowie für Innovationen geringer", so von Dewitz. "Die globale Konkurrenz

droht zu enteilen."



Vom Krisenkandidaten zum Krisengewinner



Dass die Aufholjagd gelingen kann, zeigt die Entwicklung von

Dass die Aufholjagd gelingen kann, zeigt die Entwicklung von
Industrieunternehmen nach der letzten Rezession 2008/2009. So legte unter



