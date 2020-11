Podcast | Was könnten eine Präsidentschaft Bidens und eine gespaltene Regierung für Anleger bedeuten?

In dieser Episode sprechen Nathan Sheets, Chefökonom bei PGIM Fixed Income und ehemaliger Staatssekretär im US-Finanzministerium, sowie David Burns, leitendes Mitglied des Teams für Kongress- und Regierungsangelegenheiten bei Prudential, über ihre Gedanken und Sichtweisen zur letzten US-Wahl und zur zukünftigen politischen Landschaft in den USA. Die beiden Gäste beurteilen die Aussichten auf neue Konjunkturpakete und erläutern, wer nach ihrer Erwartung wichtige Positionen in Washington einnehmen wird und die Entwicklung der Geld- und Fiskalpolitik der USA beeinflussen könnte und was dies alles für Ihr Investment Portfolio bedeuten könnte.

Hier finden Sie die aktuelle Episode der Podcast-Reihe "All the Credit".