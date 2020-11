Paderborn (ots) - Deutschlands Personaler haben Jobware zur Nummer 1 in punctoBewerberqualität gewählt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage der aufKundenorientierung spezialisierten ServiceRating GmbH. Auf die offene Frage,welche Jobbörse die besten Kandidaten liefert, weist Jobware im Benchmarking denmit Abstand besten Wert vor. Auf den zweitplatzierten Wettbewerber entfallen83,8 Prozent bezogen auf den Benchmark, auf den Drittplatzierten nur noch 8,1Prozent. Vor allem das Jobware http://www.jobware.de/export/sites/jobware.de/Ressourcen/Pdf/Stellenanzeigen/Zielgruppenkonzept.pdf , das die Ansprache vonattraktiven, aber nicht aktiv suchenden Kandidaten ermöglicht, trägt zu dieserhervorragenden Bewertung bei.Gerade in stürmischen Zeiten sind qualifizierte, sofort einsatzbereiteKandidaten heiß begehrt. Unternehmen, denen es in Zusammenarbeit mit derrichtigen Jobbörse gelingt, auch latent wechselwillige Kandidaten zu aktivieren,sind die Gewinner im "Race for Talents". Mit über 400 Partnern imZielgruppenkonzept liefert Jobware spürbar mehr Bewerberqualität.Servicequalität, Kundenzufriedenheit und herausragende Recruiting-Erfolge sindder Maßstab, an dem sich Jobbörsen messen müssen. Mit dem Ziel einer aktuellenBestandsaufnahme hat die ServiceRating GmbH aus Köln im Auftrag von Jobware eineUmfrage durchgeführt: Mehr als 850 Personalern wurde im Zeitraum vom 30.09.2020bis 13.10.2020 die Gelegenheit gegeben, ihre Bewertung zu Stellenmärkten undKarrierenetzwerken zu teilen.Weitere Informationen über Jobware finden Sie hier:https://www.jobware.de/Ueber-Jobware/Pressekontakt:Jobware GmbHChristian FleschE-Mail: mailto:presse@jobware.deTel: 05251 5401-130http://www.jobware.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/38682/4775723OTS: Jobware GmbH