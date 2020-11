Neben den dringend benötigten Zuwendungen für die notleidenden Flughäfen fordertder ADV-Präsident von den politischen Verantwortlichen einen Maßnahmenkatalogzum Wiederanlaufen des Luftverkehrs. "Unsere Branche kann sich langfristig nurerholen, wenn pauschale Quarantäneregelungen verbesserten Teststrategien Platzmachen. Trotz aller hoffnungsvollen Nachrichten, dass Impfstoffe schon bald zurVerfügung stehen, braucht der Luftverkehr eine überzeugendeWiederanlauf-Strategie. Der Neustart des internationalen Flugverkehrs muss schonaus ökonomischen Gründen beginnen. Die Flughäfen als unverzichtbareInfrastrukturen in den volkswirtschaftlichen Versorgungsketten bleiben auch inder Krise zuverlässige Partner für Wirtschaft und Regionen", so Schulte zumAuftakt seiner zweiten Amtszeit als ADV-Präsident.Neben der Pandemie sind die gesellschaftliche Akzeptanz und die internationaleWettbewerbsfähigkeit der deutschen Airports wichtige Themen. "Die deutschenFlughäfen nehmen beim Lärm- und Klimaschutz international eine Vorreiterrolleein. Sie werden ihre eigenen CO2-Emissionen bereits bis 2030 um 50 Prozentreduzieren - unter anderem durch Investitionen in energieeffiziente Gebäude undelektrisch betriebene Fahrzeuge. Darüber hinaus haben sich die Flughäfenverpflichtet, ihre CO2-Emissionen weiter zu reduzieren mit dem verbindlichenZiel, bis 2050 vollständig CO2-neutral zu sein. Um den gesamten Luftverkehr inEinklang mit dem Klimaschutz zu bringen, braucht es aber eineFlottenmodernisierung und einen Systemwechsel hin zu alternativen Kraftstoffen.Das wird nur gelingen mit einem fairen regulatorischen Rahmen, der neutraleWettbewerbsbedingungen gewährleistet. Hierfür werde ich mich in Brüssel undBerlin einsetzen", erklärt der ADV-Präsident.Andrea Gebbeken (Flughafen München) und Ludger van Bebber (Flughafen Dortmund)werden in den nächsten zwei Jahren als Vizepräsidenten den Flughafenverband ADVgegenüber Politik und Öffentlichkeit maßgeblich mitvertreten. Stefan Schultezeigt sich erfreut: "Mit Andrea Gebbeken und Ludger van Bebber hat die ADV zweistarke Persönlichkeiten an ihrer Spitze. Das neue Präsidium ist insgesamt einegute Mischung aus erfahrenen und frischen Kräften, großen, mittleren undkleineren Flughäfen. Vom Drehkreuz bis zum Flughafen mit Schwerpunkt Luftfrachtist das gesamte Spektrum der deutschen Verkehrsflughäfen vertreten. Ich freuemich auf die künftige Zusammenarbeit." Und weiter: "Seit fast 75 Jahren setztsich die ADV erfolgreich für verlässliche politische Rahmenbedingungen derdeutschen Luftverkehrswirtschaft ein. Entscheidend für die deutschen Flughäfenist und bleibt der enge fachliche Austausch mit den Verantwortlichen in der EU,auf Bundesebene und in den Ländern."Das zukünftige ADV-Präsidium hat folgende Mitglieder:- Dr. Stefan Schulte, Präsident (Flughafen Frankfurt)- Andrea Gebbeken, Vizepräsidentin (Flughafen München)- Ludger van Bebber, Vizepräsident (Flughafen Dortmund)- Götz Ahmelmann (Mitteldeutsche Flughäfen)- Michael Eggenschwiler (Flughafen Hamburg)- Elmar Kleinert (Flughafen Bremen)- Engelbert Lütke-Daldrup (Flughafen Berlin/Brandenburg)- Thomas Schnalke (Flughafen Düsseldorf)- Walter Schoefer (Flughafen Stuttgart)- Johan Vanneste (Flughafen Köln/Bonn)Die Amtszeiten beginnen am 01.01.2021 und enden am 31.12.2022.Pressekontakt:Isabelle B. PoldersFachbereichsleitung Verbandskommunikation / ADV-PressesprecherinTel.: +49 30 310118-14Mobil: +49 173 2957558mailto:polders@adv.aeroSabine HerlingFachbereichsleitung Verbandskommunikation / ADV-PressesprecherinTel.: +49 30 310118-22Mobil: +49 176 10628298mailto:herling@adv.aeroWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/44169/4775755OTS: ADV Deutsche Verkehrsflughäfen