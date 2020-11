Das insbesondere für seine Drucker bekannte Unternehmen Hewlett-Packard (HP) steckte bis Mitte dieser Woche noch in einem intakten Abwärtstrend fest, der sich seit der zweiten Jahreshälfte 2018 ausgebreitet und das Wertpapier in seinem Wert Corona-bedingt sogar halbiert hatte. Doch mit Veröffentlichung der Nachricht von Rekordumsätzen im Bereich der PC-Sparte sprangen die Kurse nicht nur dieses Unternehmens an. Zeitweise konnte HP dadurch regelrecht über seinen mittelfristigen Abwärtstrend hochschießen. Zwar beendete das Papier seinen Handel exakt auf der Abwärtstrendlinie der letzten Jahre, die Euphorie könnte in den kommenden Tagen jedoch zurückkehren und dem Wertpapier weiteren Auftrieb verleihen. Ähnlich sehen dies unter anderem auch große Geldinstitute, die jüngst ihre Kursziele für die HP-Aktie angehoben haben.

Bulle vs. Bär

Die nächsten Handelsstunden dürften über die weitere Entwicklung der HP-Aktie entscheidend sein. Gelingt es an der Abwärtstrendlinie um 22,00 US-Dollar für eine sofortige Trendwende zu sorgen und mindestens über die Mittwochshochs von 23,35 US-Dollar zuzulegen, werden weitere Gewinne an die Jahreshochs von 23,93 US-Dollar sehr wahrscheinlich. Nach einer zwischengeschalteten Konsolidierung könnte es darüber mittelfristig in den Bereich von rund 25,00 US-Dollar weiter rauf gehen. Sollte HP jedoch nachhaltig und mindestens per Wochenschlusskurs unter das Niveau von rund 22,00 US-Dollar wieder abtauchen, droht eine Rückkehr in den vorherigen Abwärtstrend. Dieses Szenario wäre anschließend mit Abschlägen auf 20,95 und möglicherweise noch 20,00 US-Dollar verbunden. Spätestens an den beiden gleitenden Durchschnitten EMA 50/200 (Tagesbasis) sollte HP wieder zur Oberseite abdrehen, um nicht noch ein größeres Verkaufssignal zu riskieren.