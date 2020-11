David Biesinger wird Chefredakteur beim Rundfunk Berlin-Brandenburg

BERLIN (dpa-AFX) - Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) bekommt mit David Biesinger einen neuen Chefredakteur. Der 46-Jährige übernimmt die Position zum 1. April 2021, wie der öffentlich-rechtliche Sender am Freitag in Berlin mitteilte. Biesinger wird Nachfolger von Christoph Singelnstein. Der 65-Jährige geht 2021 in den Ruhestand, wie bereits im Sommer bekanntgeworden war.

Mit Biesinger wurde die wichtige Position in der ARD-Landesrundfunkanstalt aus dem eigenen Hause besetzt. Er ist den Angaben zufolge seit 2013 beim RBB. Derzeit hat er die Position des Inforadio-Programmchefs inne und ist auch Leiter des Bereichs Multimediale Information, zu dem das digitale Nachrichtenangebot von RBB24 zählt.