---------------------------------------------------------------------------

Ad hoc Mitteilung vom 27. November 2020



PIERER Mobility AG: Vereinfachung der Beteiligungsstruktur mit Bajaj Auto

- Pierer Industrie und Bajaj Auto nehmen Gespräche über eine Beteiligung der Bajaj auf Ebene der Pierer Mobility wieder auf



Die Pierer Industrie AG ist zu mehr als 60% an der PIERER Mobility AG beteiligt. Die börsenotierte PIERER Mobility AG ist zu rund 51,7% an der KTM AG beteiligt; Bajaj Auto International Holdings BV ("Bajaj") ist zu rund 48% an der operativen KTM AG beteiligt.



Die PIERER Mobility AG wurde von der Pierer Industrie AG und der Bajaj darüber informiert, dass Pierer Industrie AG und Bajaj die Gespräche wieder aufgenommen haben, die Möglichkeit zu prüfen, den von Bajaj gehaltenen Anteil von 48% an der operativen KTM AG in die PIERER Mobility AG einzubringen, wobei die Pierer-Gruppe weiterhin die kontrollierende Mehrheit über die PIERER Mobility AG behält.



Pierer Industrie AG und Bajaj werden nun die Überlegungen im Detail prüfen.

Als Vorbereitung für diese mögliche Transaktion bringt die Pierer Industrie AG, in einem ersten Schritt ihre Beteiligung an der PIERER Mobility AG in Höhe von 60% des Grundkapitals in die "PTW Holding AG" durch eine Sacheinlage ein, die somit unmittelbare 60%-Aktionärin der PIERER Mobility AG wird.



Bei einer Entscheidung über die Durchführung der Transaktion, wird die PIERER Mobility AG die rechtlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen und Bedingungen einer Kapitalerhöhung durch Sacheinlage aus dem bestehenden genehmigten Kapital der Gesellschaft in Betracht ziehen. Das genehmigte Kapital ermöglicht eine Kapitalerhöhung um bis zu 50% des bestehenden Grundkapitals. Nach Durchführung der Transaktion erhöht sich die Beteiligung der PIERER Mobility AG an der KTM AG von derzeit rund 51,7% auf rund 99,7%.