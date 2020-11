Vier Prozent mehr Sterbefälle im Oktober - fast alle über 80 Jahre

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Sterbefallzahlen sind im Oktober leicht angestiegen. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden berichtete, starben im vergangenen Monat vier Prozent mehr Menschen als im Durchschnitt der vier Vorjahre. Einen Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sieht das Amt nur bedingt.

Den vorläufigen Ergebnissen zufolge starben im Oktober 2020 in Deutschland mindestens 78 346 Menschen - 2777 Menschen mehr als 2016 bis 2019 durchschnittlich im Oktober. "In der ersten Oktoberhälfte lag die Zahl der Sterbefälle im Bereich des Durchschnitts der vier Vorjahre", berichteten die Statistiker. In der letzten Oktoberwoche wurden fünf Prozent mehr Todesfälle gemeldet. In der Woche davor lagen die Sterbefallzahlen sechs Prozent über dem Durchschnitt.