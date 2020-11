Papiere des Waferherstellers Siltronic kennen im MDax bereits seit drei Wochen nur den Weg nach oben und kehrten mit plus 38 Prozent zurück auf das Niveau von Oktober 2018. Dialog Semiconductor mit einem Hoch seit Januar und Aixtron auf Stand von Juli bestätigten den starken Branchentrend.

Analyst Achal Sultania von der Credit Suisse hob in einer aktuellen Studie sein Siltronic-Ziel deutlich an. Er ist langfristig optimistisch für den Wafermarkt: Das aktuelle Überangebot dürfte bald der Vergangenheit angehören, glaubt er. In Erwartung beginnender Preiserhöhungen im dritten Quartal 2021 hob der Experte seine Schätzungen für die Umsatz- und Gewinnentwicklung im Jahr 2022 an.

Auch mit Blick auf die Analystenziele für Infineon, Aixtron und Dialog Semi winken den Anleger wohl noch weitere Kursgewinne./ag/mis