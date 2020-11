Sorge um Corona-Hotspot im angrenzenden Thüringen

COBURG/HILDBURGHAUSEN (dpa-AFX) - Die Sorge in Franken um die Entwicklung der Corona-Infektionen im benachbarten Thüringen wächst. "Der Wirtschaftsraum Coburg ist stark geprägt vom Einpendeln von Mitarbeitern aus dem Raum Südthüringen", betonte Coburgs Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD) am Freitag. "Daher besteht natürlich die Sorge von einem Übergreifen der hohen Ansteckungszahlen aus Hildburghausen auf Coburg und die Stadtverwaltung."

Im Landkreis Hildburghausen an der Grenze zu Bayern lag die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche am Freitag laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 629,8. Auf der Corona-Karte des RKI leuchtet der Kreis als einzige Region in Deutschland pink.