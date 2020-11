publity AG will 14 Millionen PREOS-Aktien platzieren

Die publity AG macht ernst mit der angekündigten deutlichen Reduzierung ihrer Beteiligung an der Tochtergesellschaft PREOS Global Office Real Estate & Technology AG. Im Zuge der Entwicklung will publity ihren derzeitigen Anteil von 86 Prozent auf 25,01 Prozent reduzieren und damit die Mehrheit abgeben. Diese Zielgröße bestehe für das Jahr 2023, so das Unternehmen im August. In dieser Woche hatte man bereits die Platzierung von ...