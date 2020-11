^ DGAP-News: Bryan, Garnier & Co. / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen Bryan, Garnier & Co. berät finnische Specim bei der Übernahme durch Konica Minolta

Bryan, Garnier & Co. berät finnische Specim bei der Übernahme durch Konica Minolta



Oulu/München, 27.11.2020: Konica Minolta, Inc. ("Konica Minolta") gab heute den geplanten Erwerb der finnischen Specim, Spectral Imaging Oy Ltd. ("Specim"), bekannt. Dabei wurden die Verkäufer von dem Münchner Technologie-Investmentbanking Team von Bryan, Garnier & Co. beraten.

Specim ist der weltweit führende Anbieter von Hyperspectral Imaging Lösungen und bietet namhaften Kunden aus Wirtschaft und Forschung Kamerasysteme inklusive Analysetools. Specim wurde von den Vorreitern der Hyperspectral Imaging Technologie gegründet, die diese seit Gründung von einer rein wissenschaftlichen Lösung zu einer industriell-anwendbaren Technologie weiterentwickelt haben. Das Unternehmen beschäftigt rund 70 Mitarbeiter und vertreibt seine Produkte global.



Der Hyperspectral Imaging Markt erfuhr in den letzten Jahren starkes Wachstum und rückt zunehmend in die öffentliche Wahrnehmung, da die Kameralösungen von reinen Forschungsanwendungen auf industrielle Anwendungen erweitert wurden. So leisten Specims Produkte beispielsweise einen wichtigen Beitrag bei industrieller Mülltrennung, beim Recycling und der Verbesserung der Lebensmittelqualität. Weitere Anwendungsmöglichkeiten finden sich in der Landwirtschaft oder im Medizinischen Bereich.



Konica Minolta, mit seiner 140-jährigen Geschichte, war ein Pionier in der Kamera und Filmtechnik und ist weiterhin ein Vorreiter in den Bereichen Imaging, Vision Systems und Farbmessung. Mit rund 44.000 Mitarbeitern weltweit (Stand März 2020) erzielte Konica Minolta, Inc. im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Nettoumsatz von rund 8,2 Milliarden Euro.

"Specim ist in seinem Bereich Innovationsführer mit einem starken Produktsortiment, das ein enormes Wachstumspotenzial aufweist, gerade jetzt, wo der Markt für Hyperspectral Imaging in Schwung kommt," erklärt Hitoshi Kamezawa, Executive Officer, General Manager der Sensing Business Unit von Konica Minolta. Im Rahmen eines strukturierten und sehr kompetitiv geführten Verkaufsprozesses wurde Konica Minolta als der beste zukünftige Partner für Specim identifiziert. Konica Minoltas Erfahrung, Expertise und globale Vertriebskanäle werden Specim auf dessen Wachstumspfad unterstützen und die weitere Internationalisierung vorantreiben. Die bestehenden Büros und Einrichtungen in Oulu wird Specim auch nach der Übernahme beibehalten.

Arve Lukander, Aufsichtsratsvorsitzender von Specim, berichtet: "Bryan, Garnier & Co hat in unserem Verkaufsprozess seine globale Positionierung bewiesen, indem uns der Zugang zu allen relevanten Käufern geboten wurde. Trotz der aktuellen COVID-19 Situation hat es das Team geschafft, die Auktion sehr strukturiert und in kürzester Zeit zu orchestrieren."

Unternehmensprofil:

Bryan, Garnier & Co, 1996 in Paris und London gegründet, ist eine auf europäische Wachstumsfirmen ausgerichtete Investmentbank mit Büros in London, Paris, München, Stockholm, Oslo, Reykjavík, New York und Palo Alto. Als unabhängige Full-Service-Investmentbank bietet sie umfassende Finanzierungsberatung und Begleitung entlang des kompletten Lebenszyklus ihrer Mandanten - von ersten Finanzierungsrunden bis zu einem potenziellen Verkauf oder Börsengang mit späterer Anschlussfinanzierung. Das Service-Spektrum umfasst Aktienanalysen, Verkauf und Handel von Aktien, private und öffentliche Kapitalbeschaffung sowie M&A-Beratung für Wachstumsunternehmen und deren Investoren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Wachstumsbranchen Technologie, Gesundheit, Marken- und Konsumgüter sowie Business Services. Bryan Garnier ist ein eingetragener Broker und bei der FCA in Europa und der FINRA in den USA zugelassen.



