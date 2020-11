Berlin (ots) - Die Themen Arbeitnehmerüberlassung und Werkverträge, flexible

Beschäftigungsformen und die arbeitsrechtliche Situation beim Homeoffice standen

im Mittelpunkt der jüngsten Sitzung der Kommission Arbeit und Soziales des BVMW.

Als Gastreferentin nahm Jutta Krellmann, MdB, Sprecherin für Mitbestimmung und

Arbeit der Partei DIE LINKE, teil.



Zu den Ergebnissen erklärt der Kommissionsvorsitzende Ferdinand Munk,

Geschäftsführer Günzburger Steigtechnik GmbH: "Unternehmerinnen und Unternehmer

aus Mittelstand, Industrie und Handwerk müssen mit der Politik

fraktionsübergreifend besser zusammenarbeiten. Ein solcher Austausch ist im

Sinne aller und daher zwingend geboten."





Die Kommission richtet zugleich konkrete Forderungen an die Politik.Freibetrag für Jugendliche aus Hartz IV Familien muss deutlich angehoben werden- Leistung muss sich für alle Jugendliche lohnenJugendliche aus Familien mit ALG II Bezug ("Hartz 4") dürfen von ihren 450Euro-Minijobs nur 170 Euro behalten, alles andere wird auf das ALG IIangerechnet. Der Staat bestraft damit Leistung und erschwert soziale Teilhabejunger Menschen aus Familien, die Transferleistungen beziehen. Der BVMW fordertdaher eine deutliche Erhöhung des Freibetrages von 100 Euro auf 300 Euro, damitEigeninitiative und Engagement der Jugendlichen belohnt werden.CDU-Rentenentwurf muss Durchbruch zur überfälligen radikalen Reform desdeutschen Rentensystems werdenDie CDU schließt sich damit langjährigen Forderungen des Mittelstands an, etwamit der Anpassung des Renteneintrittsalters an die gestiegene Lebenserwartungoder die Einbeziehung der Beamten als Beitragszahler. Gerade dieBeamtenpensionen sind ein kaum mehr kalkulierbares Haushaltsrisiko.Das bisherige Leistungsniveau bei der Rente kann angesichts des demografischenWandels nur mit einem flexiblen Renteneintrittsalter und Anreizen fürzusätzlichen Verdienst im Alter gehalten werden. In den nächsten zehn Jahrenwerden die geburtenstärksten Jahrgänge in Rente gehen. Deshalb braucht es einegrundlegende Reform der Rentenversicherung. Die Groko muss die Kraft dazu nochvor der Bundestagswahl aufbringen. Andernfalls droht dem Rentensystem in naherZukunft der Kollaps."Bei Umsetzung der Vorschläge geht die GroKo in der Rentenversicherung Riesenschritte in Richtung Einhaltung der 40-Prozentgrenze bei denSozialversicherungsbeiträgen. Dies wäre ein klares Signal an die Wirtschaft,dass es die Bundesregierung ernst mit der Verbesserung der Standortqualitätmeint", betont Markus Jerger, Bundesgeschäftsführer von Der Mittelstand.BVMW.