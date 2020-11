MachDeinenStrom.de vereinfacht die Anmeldung von Balkonkraftwerken in über 150 Netzgebieten (FOTO)

Berlin (ots) - Eigenen Strom für den Haushalt mit einem kleinen Solarkraftwerk

zu erzeugen wird immer beliebter. Die Webseite MachDeinenStrom.de

(https://machdeinenstrom.de) unterstützt Interessenten kostenlos bei der

Anmeldung. Über 150 Netze aus ganz Deutschland kooperieren bereits.



Selbst erzeugten Strom rückwärts über eine Steckdose in den eigenen Haushalt

einzuspeisen klingt ungewöhnlich. Dank modernster Technik ist dies aber bereits

seit einigen Jahren mit einem sogenannten Balkonkraftwerk möglich. Die Geräte

bestehen aus 1-2 Solarmodulen, einem kleinen Wechselrichter zur Umwandlung in

haushaltsverträglichen Wechselstrom sowie einem schlichten Stecker. Sie leisten

maximal 600 Watt und sind schon für wenige hundert Euro zu haben. Trotz des

Namens sind Balkonkraftwerke auch für Terrassen, Gärten, Dächer und andere Orte

mit ausreichend Sonnenlicht geeignet. Schätzungen zufolge decken mit ihrer Hilfe

bereits über 100.000 Haushalte in Deutschland einen Teil ihres Energiebedarfs

selbst. Diese Beliebtheit ist nicht verwunderlich, denn die Anschaffung der

praktischen Geräte macht sich schon nach wenigen Jahren durch eingesparte

Stromkosten bezahlt. Dennoch könnte die Verbreitung der Geräte schneller gehen.







hierbei allerdings ein Hindernis dar. Selbige muss sowohl beim Betreiber des

lokalen Stromnetzes als auch beim Online-Register der Bundesnetzagentur erfolgen

und ist für Laien häufig eine Herausforderung. Um werdenden Eigenversorgern bei

der Anmeldung ihres eigenen kleinen Kraftwerks unter die Arme zu greifen, bietet

die Verbraucherplattform MachDeinenStrom.de einen kostenlosen Formularservice,

über welchen Nutzer ihre Geräte über ein einfaches Online-Formular zur Anmeldung

bringen können. Bereits über 150 Netzgebiete erkennen die Anmeldung über dieses

Verfahren bereits an. Dazu gehören städtische Netze wie Berlin, Dresden oder

Nürnberg, aber auch große Flächennetze wie das Bayernwerk oder die E.DIS in

Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.



Neben dem Formularservice finden Interessenten auf MachDeinenStrom.de auch eine

Vielzahl an weiteren Hilfestellungen wie etwa einen umfassenden

Angebotsvergleich und Hinweise zu Förderprogrammen, mit denen einige Kommunen

die Anschaffung eines eigenen Balkonkraftwerks bereits bezuschussen. Damit

möchte MachDeinenStrom.de dazu beitragen, möglichst vielen Verbrauchern eine

Beteiligung an der Energiewende zu ermöglichen und dabei sogar noch zu sparen.

Oder wie es auf der Plattform heißt: "Gemeinsam sind wir Energieriese."



Pressekontakt:



Christian Ofenheusle

Founder



Tel:+49 (0)30 2845 2849

Mobil:+49 (0)173 841 4321

E-Mail: mailto:co@empowersource.de



Empowersource UG (haftungsbeschränkt)

Hans-Fallada-Str. 3

12683 Berlin



https://machdeinenstrom.de/presse



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/134411/4776095

OTS: EmpowerSource UG





