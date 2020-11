Comau-Technologie Für Die Produktion Des Neuen Fiat 500 Und Die Mobilität Der Zukunft

Comau ist stolz auf seine Beteiligung an der Produktion des „New 500". Das Unternehmen hat FCA und Fiat fortschrittliche Automatisierungslösungen und Know-how bei der Entwicklung innovativer Industrieprozesse für die Produktion von FCAs erstem Elektrofahrzeug Made in Turin bereitgestellt.

Symbolischer Anfang war im Juli 2019 die Montage des ersten Comau-Roboters, der die Fertigungslinie des neuen vollelektrischen Modells im historischen Mirafiori-Werk von FCA begründete. In der Folge wurden insgesamt 187 Comau-Roboter in verschiedenen Phasen des Fahrzeugherstellungsprozess integriert, wobei ein Team von Comau-Experten eng mit den Entwicklern des Autobauers zusammenarbeiteten, um die Fertigungslinien zu einem gelungenen Beispiel für die Smart Manufacturing zu optimieren. Das Team musste die Systeme nicht nur an ein neues Karosseriedesign des Kultautos anpassen, sondern gleichzeitig auch die technischen Merkmale eines vollelektrischen Fahrzeugs berücksichtigen.

Im Einzelnen hat Comau die Karosseriemontagelinien speziell für die Strukturbauteile des „New 500" entwickelt und ausgerüstet, einschließlich Vorder- und Hinterboden, Seitenteilen und Rahmen, die zur kompletten Karosserie des Fahrzeugs montiert und verschweißt werden.

Jeder Roboter wurde von Comau vollständig ausgerüstet, um all die speziellen Prozesse effizient auszuführen, die ein Elektrofahrzeug erfordert – von kundenspezifischen Handling-Systemen und Greifern bis zu einem speziellen 3D-Druck-Endeffektor für die Handhabung von Karosseriekomponenten.

Weiterhin hat Comau fortschrittliche Visionssysteme in die Linien integriert, um die Qualität des Klebstoffauftragsystems sowohl während der Verarbeitung als auch am Zyklusende zu steuern. Zur Optimierung und Beschleunigung laufender Werkzeugwechsel wurde ein frei bewegliches Magazinsystem entwickelt, das den Robotern die verschiedenen Arten erforderlicher Werkzeugen bereitstellt, um jede Anwendung schnell und einfach ausführen zu können.