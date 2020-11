Chengdu-Europe Railway fördert den Aufstieg von Chengdu zum internationalen Drehkreuz und intensiviert die Zusammenarbeit zwischen Chengdu und Tilburg

Zwischen Chengdu in der chinesischen Provinz Sichuan und Tilburg in den Niederlanden, zwei Städten an den entgegengesetzten Enden der eurasischen Landmasse, besteht nun durch eine interkontinentale Bahnverbindung auf einer knapp 11.000 Kilometer langen Strecke eine enge Verbindung. In einem kürzlich geführten Interview mit Xinhuanet fand Roland Verbraak, General Manager der GVT Group of Logistics, dem niederländischen Partner der Chengdu-Europe Railway, lobende Worte: „Nicht nur die Beziehungen zu unseren chinesischen Partnern werden enger, sondern auch die beiden Städte Chengdu und Tilburg sind zu Schwesterstädten geworden. Die internationale Entwicklung Chengdus macht rasche Fortschritte.“

