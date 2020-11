Die Aktie des Cannabisproduzenten Tilray weist nach wie vor eine spannende Konstellation auf.

Die Aktie des Cannabisproduzenten Tilray weist nach wie vor eine spannende Konstellation auf. Zwar hat sie sich seit dem letzten Verlaufshoch von Anfang November deutlich ermäßigt, doch ihr gelingt es bislang, eine wichtige Unterstützung zu halten und somit im Spiel zu bleiben.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 19.11. hieß es unter anderem „[…]Aus charttechnischer Sicht befindet sich die Aktie in einer spannenden Phase. Der Vorstoß über die 12 US-Dollar ist mittlerweile größtenteils wieder abverkauft worden, dennoch hat sich die charttechnische Lage etwas verbessert, denn die Aktie kann sich weiterhin oberhalb der 7,0 US-Dollar halten. Um nicht weiter in Bedrängnis zu geraten, sollte das so bleiben. In jedem Fall sollte es nicht unter die 5,0 US-Dollar gehen. Anderenfalls müsste eine Neubewertung der Lage erfolgen. Auf der Oberseite hat sich mit der Zone um 11,5 / 12,2 US-Dollar nun eine massive Widerstandszone etabliert, die erst einmal geknackt werden muss.“