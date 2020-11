NEW YORK (dpa-AFX) - Der Feiertage in den USA kosten die Wall Street ihren Schwung. Zum Start in den verkürzten Handel am Freitag wird der US-Leitindex Dow Jones dennoch mit einem moderaten Gewinn erwartet. Der Broker IG taxierte das Börsenbarometer gut eine Dreiviertelstunde vor dem Beginn mit einem Aufschlag von 0,23 Prozent auf 29 941 Punkte.

Bereits am Mittwoch hatte sich der Dow ein wenig von den 30 000 Punkten entfernt, über die er tags zuvor erstmals in seiner Geschichte geklettert war. Am Donnerstag waren die Pforten der Wall Street wegen der Nationalfeiertags Thanksgiving dann geschlossen geblieben - und an diesem letzten Handelstag der Woche endet die Börse früher. Weil in den USA viele Marktteilnehmer sich üblicherweise in ein verlängertes Wochenende für die Feierlichkeiten verabschieden, dürfte es ruhig zugehen.