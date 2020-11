München (ots) -



- Die 14.000 Erzeugerfamilien in der südspanischen Küstenregion rund um Almeria

und Granada vereinen Unternehmertum, soziale Verantwortung, Gleichberechtigung

und schonende Nutzung der natürlichen Ressourcen.

- Faire Löhne, Integration von Immigranten, Frauen auf allen Hierarchie-Ebenen

und zahlreiche soziale Initiativen kennzeichnen das Modell.



Der größte Teil der Obst- und Gemüseproduktion in den solarbetriebenen

Gewächshäusern im Südosten Spaniens stammt von den 14.000 Familienbetrieben mit

durchschnittlich 2,3 Hektar Land. Sie sind der wirtschaftliche Motor der Region

zwischen Almería und der Küste Granadas. Aus sozialer Verantwortung entwickelten

sie ein Modell der Familienlandwirtschaft mit kleinen Betrieben und geringer

Flächenkonzentration um so Einkommen und Wohlstand in der Region zu erhöhen, den

Zusammenhalt zu förderern und Ungleichheiten zu verringern.





Diese Sozialökonomie beruht auf Modellen der Konzentration und Zusammenarbeit -entweder als Genossenschaften, die 62 % ihres Einkommens aus Produktion undVerkauf in der Region generieren, oder durch Versteigerungen, die lokal auch als"alhóndigas" bekannt sind.Genossenschaften und AuktionenEine Genossenschaft ist nach der Definition des InternationalenGenossenschaftsbundes "eine autonome Vereinigung von Personen, die sichfreiwillig zusammenschließen, um ihre gemeinsamen wirtschaftlichen, sozialen undkulturellen Bedürfnisse und Bestrebungen durch ein Unternehmen in gemeinsamemBesitz und unter demokratischer Kontrolle zu erfüllen". Daher beteiligt sich dieMehrheit der Solar-Treibhausbauern in Almería und an der Küste Granadas an einemfairen System, das ihre gemeinsamen Interessen berücksichtigt und zum Nutzenaller arbeitet. Die "alhóndigas" oder Auktionen bündeln die Produktionunabhängiger Landwirte, garantieren den freien Wettbewerb und bieten direktenZugang zu den Märkten unter optimalen Bedingungen, wodurch ihre Positioninnerhalb der Lieferkette verbessert wird. Sowohl das "alhóndiga"- als auch dasGenossenschaftssystem bieten den Bauern Zugang zu Finanzierung, technischerBeratung und zu neuen Technologien.Ein Wirtschaftsmotor für AndalusienDie solarbetriebenen Gewächshäuser im äußersten Süden Europas schaffen insgesamt110.000 Arbeitsplätze, davon 78.000 in der Produktion, 24.000 in derVerarbeitung und 8.000 in landwirtschaftlichen Hilfs- und Zulieferbetrieben. Dielokale Verwurzelung aller Beteiligten und ihre Abhängigkeit von derlandwirtschaftlichen Wertschöpfung in der Region machen umweltverträglicheProduktionsmethoden für sie zu einer gemeinsamen und grundlegenden Priorität."Wir streben jeden Tag danach, immer besser zu werden und weiterhin ein