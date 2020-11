Drei Mal Top-Noten für Lidl-Eigenmarken in aktueller Ökotest (FOTO)

Neckarsulm (ots) - In der Dezember-Ausgabe der Ökotest beweist Lidl erneutseinen Anspruch, beste Qualität zum günstigen Preis zu bieten: Gleich dreiEigenmarkenprodukte erhalten Top-Noten und bieten das bestePreis-Leistungsverhältnis. Die "Combino Free From Gluten Spaghetti" und der"Grafschafter Zwieback" schneiden sowohl bei den Inhaltsstoffen als auch beimGesamturteil mit "sehr gut" ab und gehören zu den günstigsten Produkten. Der"Cien Augen-Make-up-Entferner 2-Phasen" bekommt die Note "gut" und ist mitgerade einmal 94 Cent pro 100 Milliliter der Preissieger im Test.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier(https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate) .Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · mailto:presse@lidl.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/58227/4776175OTS: Lidl