KEPLER CHEUVREUX belässt Dürr auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Dürr von 34 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien seien seit ihrem Höhepunkt vor drei Jahren um die Hälfte gefallen, und zwar wegen Sorgen um das maßgebliche Geschäft mit der Autoindustrie, schrieben die Experten des Instituts in einer am Freitag vorliegenden Studie2021 dürfte nun aber den Wendepunkt bringen, vor allem im zweiten Halbjahr. Der Anlagenbauer sollte dann zum Profiteur der Investitionen durch die Autoindustrie werden./tih/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.