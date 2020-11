SKIRESORT.DE ernennt KitzSki zum weltbesten Skigebiet

Kitzbühel (ots) - 4,9 von 5 Sternen versichern den Gästen, dass sie sich auf die

Kitzbühel | Kirchberg | Mittersill. KitzSki wurde von skiresort.de, dem weltweitgrößten Testportal von Skigebieten, als "Weltbestes Skigebiet" ausgezeichnet.Womit KitzSki hervorsticht? Zusammengefasst sind es die Bestnoten fürVerlässlichkeit, Angebot und Qualität. Die Tester von skiresort.de haben KitzSki- für nahezu alle Bewertungskriterien - die volle Punktezahl vergeben. DasErgebnis: KitzSki erreichte 4,9 von 5 Sternen und darf somit auf der höchstenStufe des Siegertreppchens Platz nehmen.Ausgezeichnet für Anfänger, Fortgeschrittene und ProfisKitzSki ist national und international bekannt für seine bestens präpariertenPisten und die Angebotsvielfalt. Mag. Anton Bodner, Vorstandsvorsitzender derBergbahn Kitzbühel, hebt hervor, dass es ein starkes Team für eine gewissenhafteUmsetzung braucht. "Fast 500 Mitarbeiter sind für unsere Gäste im Winter imEinsatz, damit sie einen schönen Tag bei KitzSki genießen können", so Mag. AntonBodner. Jeder von ihnen ist - direkt oder indirekt - beteiligt, um das 575 haweitläufige Skigebiet mit 233 Abfahrtskilometern und 57 Liftanlagen betreibenund bewirtschaften zu können. In puncto Schneesicherheit und Nachhaltigkeitdenkt die Bergbahn Kitzbühel stets einen Schritt voraus und betrachtet denSkisport in all seinen Facetten. "Vor allem zu Beginn der Wintersaison findetdas Trainingscenter am Resterkogel Jahr für Jahr großen Anklang bei dernationalen und internationalen Ski-Elite", ergänzt Mag. Christian Wörister,Vorstand der Bergbahn Kitzbühel. Während der Saison erfreuen sich Genussfahrer,Anfänger, Freestyler und Profis am Angebot von KitzSki. Aufgrund derSchneesicherheit finden Langläufer großen Gefallen an den Höhenloipen amKitzbüheler Horn und am Resterkogel. Die zahlreichen Hütten und Bergrestaurantshalten für alle Geschmäcker das passende Angebot bereit - von bodenständig bisnobel ist alles dabei.Gesundheit im Fokus, Sicherheit hat VorrangSobald es seitens der Regierung grünes Licht gibt, startet KitzSki mit demSkibetrieb. Die Bergbahn Kitzbühel hat ein umfangreiches Maßnahmenpaketgeschnürt, um die Gesundheit der Mitarbeiter und Gäste zu schützen. Für dieHahnenkammbahn, Fleckalmbahn, Maierlbahn und Wagstättbahn gelten im Winter2020/21 vorverlegte Betriebszeiten. Diese Bahnen öffnen bereits um 08:00 Uhr(statt um 08:30 Uhr). Infolgedessen öffnen auch diese Bahnen früher: 6SB Walde,6SB Ehrenbachhöhe, 8SB Ochsalm und 4SB Talsen. Ergänzend schafft die BergbahnKitzbühel zusätzlich 1.000 neue Parkplätze und verstärkt das Skibussystemwährend der Stoßzeiten. Alle Schutz-Maßnahmen hinsichtlich COVID-19 gibt esonline zum Nachlesen auf kitzski.at.Pressekontakt:Bergbahn AG KitzbühelHahnenkammstraße 1a6370 KitzbühelElisabeth Laiminger+43 53566951137mailto:e.laiminger@kitzski.atWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/149211/4776299OTS: Bergbahn AG Kitzbühel