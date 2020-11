Nach erfolgreichen Ergebnissen in den Phase-3-Studien ist die Pfizer-Aktie wieder ins Blickfeld der Anleger gerückt. Börsen-Ass Mick Knauff verrät, wo die Musik derzeit spielt in der Biotech-Branche.

Der US-amerikanische Pharmakonzern Pfizer könnte in den kommenden Tagen eine Zulassung für seinen Impfstoff in Großbritannien erhalten. So sei der Nationale Gesundheitsdienst NHS angewiesen worden, sich für eine Impfstoff-Verabreichung ab dem 1. Dezember 2020 bereitzuhalten, berichtete der Telegraph. Mick Knauff, Börsenkorrespondent und Chefredakteur bei aktienlust.tv, gibt im Interview mit wallstreet:online (w:o) seine Markteinschätzung zu Pfizer und Co. ab.

w:o: Ist die Pfizer-Aktie das am wenigsten riskante Investment unter all den Impfstoffkandidaten an der Börse?