Kosten für Gerichte und Anwälte steigen

BERLIN (dpa-AFX) - Bei juristischen Streitigkeiten kommen auf Verbraucher höhere Kosten zu. Sowohl die Gerichtskosten als auch die Mindestvergütung für Anwälte steigen nach einem einstimmigen Beschluss des Bundestags vom Freitag.

Bei einem Gang vor Gericht fallen Kosten für die Tätigkeit des Gerichts an sich an, aber auch etwa für Entschädigungen von Zeugen, Sachverständigen, Dolmetschern, Übersetzern oder ehrenamtlichen Richtern. Die Gebühren in all diesen Bereichen sollen nun steigen.